Met een ENORME zucht van verlichting plukte ik vanmiddag de allerlaatste peer uit de boom. Hiermede is het perenplukproject beëindigd.

Vorige week uit voorzorg begonnen met het plukken van de stoofperen daar er door stevige wind al velen in het grind vielen en hierdoor beschadigd raakten. Gisteren die peren geplukt die nog boven het grind hingen. Door de hevige storm die morgen verwacht wordt hebben we besloten alles er nu er maar uit te halen, doch eerst even gauw naar een supermarkt gereden voor lege dozen. Had geluk want er lagen daar nog een heleboel. Dat kwam me goed uit. Na een paar uurtjes plukken met een lange stok met fruitplukker was alles eruit. Gelukkig hoefde ik geen lange ladder te gebruiken doch wel een keukentrapje om de hoogste nog net te kunnen pakken. Na de storm gaan we sorteren en mogelijk weer een tafeltje aan de weg. Intussen hebben we al een maaltje peren gestoofd. Smaakte prima.



















