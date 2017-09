Andere artikelen







Hoog in die toren





In het kader van Open Monumentendag (9 sept) de toren beklommen van de Gouwekerk. Een voormalige R.K. kerk in de oude binnenstad van Gouda. Woonde er tot m'n 16e jaar hier vlakbij en als misdienaartje moest ik wel eens onverwachts komen opdraven. Dat was nog in de tijd van het rijke roomse leven.

Bewust heb ik voor deze klim gekozen gekozen daar dit bijna nooit gebeurt om met mensen die toren in te gaan. Als oud-stadsgids van het VVV ken ik natuurlijk de stad op m'n duimpie, maar dit vond ik nu een unieke gelegenheid om de stad vanuit die hoogte te bekijken. In de kerk meldde ik me aan en mocht om 15.00 uur met een groep mee naar boven. Na ruim honderd treden een rustmoment en kregen uitleg over de bouw. Een lang smal pad over de volle lengte en kwamen bij een rooster waar voorheen de klokken naar boven gehesen werden. Na vier steile ladders kwamen we in de toren en het uitzicht was werkelijk schitterrend. Het huis waar ik vroeger m'n jeugdjaren doorbracht. Het oude historische stadhuis op de Markt en de St.Janskerk. Diverse molens aan de rand van de stad met uitzicht ver in de polder en Mallegatsluis naast de voormalige kaarsenfabriek. De sky-line van Rotterdam goed zichtbaar. De bruggen van Waddinxveen, Boskoop en Alphen. Het Huis van de Stad met stroopwafelmotief Naar beneden al die treden af was minder vermoeiend en eenmaal op aarde teruggekeerd op een zonnnig terras op de Markt genoten een heerlijke cappuccino.



































Geplaatst op 09 september 2017 17:34 en 32 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.