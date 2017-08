De laatste markt





Een traditionele verhandeling van kaas van en door boeren uit de omgeving. Bij de vermaarde Gouda Kaasmarkt, al vele jaren een traditie, komen de boeren in naar de markt om daar op eeuwenoude wijze hun kaas te laten wegen en met handjeklap te verkopen. Dit gebeurt onder grote toeristische belangstelling zeker daar het nu voor de laaste keer van dit seizoen was.

Het wegen van de kaas vindt plaats in de Kaaswaag waar toeristen ook zichzelf kunnen laten wegen op de authen­tieke kaasbascule compleet met certificaat. Toeristen kunnen ook zelf kaas boren en keuren waarna dit wordt vastgelegd op een origineel certificaat, ondertekend door de keurmeester. Tijdens de Gouda Kaasmarkt wordt het ambachtelijk kaasmaken gedemonstreerd alsook het ambachtelijk klompenmaken, pijpenmaken en het maken van draaiorgel boe­ken. Kaasmeisjes delen blokjes kaas uit en men kan boeren­karnemelk en -kaas proeven. Ook is er de mogelijkheid om een rit per Jan Ple­zier (paard en wagen) te maken, die start bij de Agnietenkapel achter de Kaaswaag.