Nu een maand oud.





Het is ruim een maand geleden dat er hier zeven kuikentjes geboren zijn.

Omdat de liefhebber elders met vakantie was heb ik als mantelzorger de taak op me genomen om het jonge spul en ouwe lui goed in de gaten te houden. Helaas is één kuikentje verdwenen. ` Sinds twee weken lopen zo nu gewoon vrij rond op het land en zijn intussen aardig gegroeid.