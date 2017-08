Andere artikelen







Oh...die knie





Vanmorgen bij orthopedisch chirurg geweest in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda. Dit op verwijzing van mijn huisarts waar ik twee dagen er voor was.

De afgelopen maanden kreeg ik steeds meer last bij het lopen en werd voor mij vemoeiend. Een licht pijnlijk gevoel welke m'n hele linkerbeen betrof. Een dikke knie werd sinds twee weken goed zichtbaar en kon mijn hele been niet in zijjn geheel strekken. Het voelde erg pijnlijk aan. Het is alweer veertien jaar geleden dat ik voor die bewuste knie een kijkoperatie onderging. Na lang wikken en wegen een afspraak met huisarts gemaakt. Op onderzoekbank diverse strek- en buigoefeningen gedaan zowel naar linker en rechterkant. De arts vermoedde een slijtage proces en kreeg een verwijzing naar orhtopedisch chirurg om te onderzoeken of een operatieve ingreep haalbaar was. Nadat chirurg onderzoeken had gedaan kon ik naar radiologie voor het maken foto's. De röntgenfoto's wezen uit dat slijtage verder was dan gedacht en operatieve weinig zinvol was. Kreeg in knie een diepe cortisoninjectie om de pijn te bestrijden. Deze injectie heeft een langdurige werking. Hij verwees me naar een specialistische fysiotherapeut voor verdere behandeling. Een afspraak met de fysiotherapeut is reeds gemaakt en hoop wel dat het voor de toekomst effect heeft. Over vier maanden weer een afspraak met chirurg omm het verloop te bespreken.











