Wieder zu Hause

Weer terug gekeerd van een week familiebezoek bij zus in het zuid-Duitse Beieren.Hoewel het een familiebezoek was voelde het toch als een soort vakantie voor ons en daar hebben we zeker van genoten.

De treinreis met ICE verliep pünktlich genau en alles ging volgens planning. Hoe anders was het met het allerlaatste traject terug vanaf Arnhem naar Utrecht. In Arnhem bleef de internationale trein wel een half uur staan daar er een mededeling kwam van een aanrijding met een persoon bij Ede-Wageningen. Besloten werd dat de trein met een omweg via Nijmegen-Oss- Den Bosch naar Utrecht zou rijden zonder tussenstops Hierdoor kwamen we met een uur vertraging op onze eindbestemming.

We verbleven in een dorpje vlakbij Landsberg en daar zijn we meerdere keren geweest. Zelf heb ik het ook op de fiets gedaan. Daar de Historische Altstad diep in een dal ligt was het er zeer warm en aangekomen op Marktplatz was het meteen maar een ijsje nemen. De terugweg moest lopend met de fiets aan de hand weer steil naar boven. Pffft.

Ook hebben de dames me een keer afgezet bij de Beiertor en maar loppen al die trappen af. Een mooie kerk van binnen bekeken om daarna weer verder de afdaling af te maken. Bij de Lech altijd even naar de cascade kijken hoe het water met veel geraas drie verdiepingen naar beneden gaat. Afgesproken dat ik met de handy zou bellen zodat ik weer mee kon rijden naar boven.

Aan de Ammersee verbleven we een hele middag met live Beiers muziek op de achtergrond terwijl we genoten van heerlijk Weizenbier. Een boottocht hebben we maar niet gedaan daar we het wel eens gedaan hadden een aantal jaren geleden.

Kortom een vakantie-achtig familie bezoek waar met genoegen aan terug denken.