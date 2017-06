Een lang leven gehad

Andere artikelen







Zojuist teruggekeerd van een Pinksterweekend op de Veluwe en daar waren we echt aan toe na een onverwachts hectische gebeurtenis.

Vorige week zondagavond op de gebruikelijke manier de laptop afgesloten. Maandagmiddag wilde ik het weer opstarten doch alles bleef zwart en geen beweging in te krijgen. De laatste paar weken gaf het wel aan dat de accu-capaciteit very low was. Mijn idee was dat de accu gewoon vervangen moest worden. De volgende dag met de laptop naar een computeronderhoudwinkel geweest en vroeg of het nagekeken kon worden. De laptop gaf aan wel stroom te ontvangen dus het lag waarschijnlijk niet aan de accu. De aan/uit knop is vorig jaar vervangen en mogelijk dat daar weer iets niet goed zat. De laptop daar gelaten en zou binnen twee à drie dagen bericht krijgen. In die computerloze tijdperk heb ik af en toe een oude iPad gebruikt. Vele tuin- en onderhoudswerk verricht wat natuurlijk ook hoognodig was. Ben ik donderdag met al die warmte begonnen met het knippen en snoeien van de grote lange heg aan de weg wat me menig zweetdruppeltje kostte. Nadat ik klaar was alle afval in vier grote zakken gedaan gaat m'n mobiel. Ja hoor...de computerreparateur. Had een droevige mededeling. De laptop was overleden. Had het wel verder kunnen repareren maar dan waren de kosten onverwachts hoog zeker voor zo'n oud beestje. Vrijdagmorgen ben ik met dochter samen het "lijk"wezen ophalen en meteen eens goed rond gekeken en informeren naar een nieuwe laptop. Uiteindelijk zijn we met een nieuwe de deur uitgegaan nadat we nota maar meteen betaald hebben. Een rib uit m'n lijf. Ondertussen kan ik er nu aardig mee over weg maar het was wel even wennen. Met frisse moed verder gaan dan maar.



Menig uurtje en zweetdruppeltjes





Ok nog alle onkruid bestreden in het grind









Geplaatst op 05 juni 2017

