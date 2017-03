We komen er aan.

Andere artikelen







Duitse hoge snelheidstrein ICE



Gisteren met verjaardag een lange tijd zus uit Duitsland aan de telefoon gehad. Zoals gewoonlijk duurt zo'n gesprek niet eventjes omdat alles weer eens verteld en duidelijk gemaakt moet worden.

Lieverlee kwam het gecancelde bezoek van vorig jaar weer aan de orde en stelden voor om over enige tijd naar haar toe te gaan. Ons voorstel werd van harte aangenomen en direct werden de mogelijk heden bekeken hoe we het beste konden reizen. Vorig jaar was de planning om met Lufthansa vanaf Rotterdam naar München te vliegen doch nu bleek het toch wat duurder geworden te zijn. Toen was het nagaan of we de ICE konden nemen. Tot ons genoegen viel een retourprijs per persoon (Sparpreis) erg mee. Meteen op de site van Deutsche Bahn (ook in het Nederlands) een boeking gedaan met zitplaatsreservering en na betaling was binnen een minuut de reservering binnen en meteen uitgeprint. Utrecht 07.04 uur, Keulen 09.12 uur. 45 minuten wachten voor overstap, Keulen 09.50 uur - Augsburg 13.53 uur. Daar worden we door zus met auto opgehaald. We verheugen ons er nu al op,







