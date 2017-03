Als ik twintig jaar jonger was...

Op de Markt vr het oude Stadhuis/

Toen we vroeger in de oude binnenstad woonden hadden we van het VVV wel eens gasten in huis en zodoende is het rondleiden van toeristen door de historische binnenstad ontstaan. Natuurlijk veel kennis over de geschiedenis van oud Gouda moeten zoeken in bibliotheek en de diverse publicatie vanuit het VVV. Dat heeft er toe geleid dat ik gevraagd werd om meer met toeristen stadswandelingen te doen.

Ik heb me toen toegelegd ook Duitstalige rondleidingen te doen. Vooraf heel wat van die verhalen gewoon weg uit m'n hoofd moeten leren en eventuele vragen naar behoren te kunnen antwoorden. Dat viel achteraf best wel mee ondanks de vele kilometers die je hiervoor moest lopen.

Tegenwoordig is het wel anders en het beste is een opleiding Goudologie te volgen bij het Historisch Platform. Het is een behoorlijk pittige opleiding waarna men eventueel kan aanmelden bij het Goudse Gidsen Gilde.

Nu na 1 april hier in de stad het toeristenseizoen weer begint zal er veel gebruik van gemaakt worden.