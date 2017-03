Feestelijk Groene Hart





Ben een aantal jaren donateur van Stichting Groene Hart om een financieël steentje bij te dragen over de ontwikkeling van onze streek. Ruim tien dagen geleden kregen alle donateurs en Vrienden van het Groene Hart een uitnodiging om een jubileumviering bij te wonen op de locatie Landal De Reeuwijkse Plassen.

De jubileumbijeenkomst van Stichting Groene hart (20 jaar), Groene Hart kloppend hart (10 jaar) gekoppeld aan het thema Duurzaam recreëren en produceren. Door bestuursleden werden we verwelkomt. Diverse toespraken werden gehouden o.a bestuursleden van Stichting Groene Hart, manager van Landal. Medewerkende van zuivel- en kaasboerderijen , gedeputeerde van provincie, ondernemers pitchen. De jubileumuitgave van Groene Hart Leven lag klaar en tot slot een rondleiding op locatie: Landal Greenpark De Reeuwijkse Plassen waar zeer veel belangstelling voor was. Behalve het bezoek aan een 10-persoonsbungalow kregen we ook inzicht in de technische installaties met milieuvriendelijke uitvoeringen. Na afloop vol op gelegenheid voor een lekkere hap en een drankje er bij. Het complex is half december vorig jaar officieël geopend en ligt vlakbij het bekende restaurant Reeuwijkse Hout aan de surfplas.





















