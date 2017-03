De kop is er af





Vandaag met het mooie zachte weer de grote motormaaier tevoorschijn gehaald en met het allereerste maaiwerk van dit seizoen gestart. De laatste tijd was het gras toch flink aan het groeien gegaan. M'n vingers jeukten en zo ben ik begonnen. Bewust nog de hoogste stand aangehouden anders ziet het meteen er zo kaal uit. Op sommige plekken was het nog wat drassig en dat maakte het werk wat zwaarder.

Vorige week al vast de nodige controle- en schoonmaakwerk verricht en natuurlijk proef starten. Na diverse trekpogingen sloeg de motor aan en heb het hele zaakje ruim een minuut laten draaien om daarna weer binnen te zetten. Zo...die kan het aan werk als het zo ver is. Hierna was het de beurt aan de robot maaier. Deze heeft de winter goed doorstaan omdat deze goed ingepakt was. Alle instellingen goed na gelopen meteen nieuwe maaimesjes er in gezet. Dit was nogal friemelig werk. In de oplader gezet en na ruim tien minuten begon de robot te lopen. Zo...die kan ook aan het werk als het zo ver is.