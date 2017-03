Andere artikelen







Het AD





Vorige week tijdens ons vakantie verblijf op de Sallandse Heuvelrug kreeg ik het idee om eens een AD te gaan halen in de parkshop in het Landal bungalowpark.

De dames waren met de auto naar elders in de omgeving en Jay was naar een aktiviteit. Vanwege een verkoudheid bleef ik maar binnen en had toch zin om zo'n krant te halen. Natuurlijk had ik op ad.nl het een en ander kunnen lezen maar dan zit ik weer een tijd voor dat scherm. Helaas was de krant niet meer aanwezig in de shop. Da's balen zeg. Loop ik er speciaal voor naar de shop. Niets. Toen kreeg ik het idee om maar met de bus naar Holten te rijden daar er vlak bij een halte was. Goed bekeken hoe laat die kwam en hoefde niet lang te wachten. Had gezien dat de bus stopte in het centrum. Het was regenachtig weer. De bus stopte bij een supermarkt en dacht -daar loop ik meteen maar naar binnen- nadat ik eerst bekeken had vanwaar er weer een bus terug zou gaan. Precies er tegenover en zag dat er na 20 minuten een bus richting terug ging. In de supermarkt keek ik goed rond en de dame van de servicebalie vroeg of ze kon helpen. -Ik zoek een AD- De dame liep met me mee en gaf een krant. Terloops vertelde ik dat ik van Landal kwam en daar geen krant was en speciaal hiervoor naar het dorp gekomen was en de bus straks weer terug gaat. - Meneer daar achter in de zaak is een koffieautomaat en een zitbank.- Ik daar naar toe om koffie te tappen en meteen wat in de krant bladeren . Na ruim een kwartier ben ik opgestapt en met een zwaai naar de vriendelijke dame verliet ik de supermarkt. Na vijf minuten wachten kwam de bus en kon ik weer terug naar Landal. Alles bijelkaar koste me het ritje heen en terug 99 cent. Daar kan ik me niet klestnat voor laten regenen.











Er zijn nog geen reacties gegeven.