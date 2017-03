Op naar die berg

Een fietspad welke ik elk jaar bereid

Gisteren in de namiddag thuis gekomen van een week verblijf op de Sallandse Heuvelrug. Hoewel het weer niet direcht meewerkte met elke dag een regenbui hebben we het erg naar onze zin gehad. In het begin was ik een kwakkelaar. Het was niets anders van hoesten, proesten, niezen en kuchen. De verkoudheid had mij flink in de greep. Hoewel het het de dag beter werd.

Voor mij een reden om geen grote fietstochten te maken daar ik dat in voorgaande jaren volop gedaan heb en steeds weer nieuwe dingen in de prachtige natuur van de omgeving te zien kreeg.

Bij aankomst in het bungalowpark van Landal kregen we meteen de sleutel en konden direkt de boel uitpakken en alles installeren voor de komende week. Kregen een uitgebreide folder met vele aktiviteiten voor de jeud en kleinzoon Jay heeft daar veel gebruik van gemaakt. Zoveel zelfs dat hij op een middag thuis wilde blijven. Best hoor...dan kunnem wij met de auto ergens naar toe om vandaaruit een wandeling maken naar de Holterberg. Een mooie klim met als beloning een schitterend uitzicht over de gehele omgeving.

Een speciale aktiviteit van dochter is het zoeken naar geo-caching. Ze doet dit al enkele jaren en op de meest vreemde plekken kan men een schat vinden via coördinaten op een iPhone. Het zijn vaak de meest opvallende vondsten. Noteren dat men geweest is en weer terug leggen.

Met Jay een middag naar Natuurdiorama Holterberg geweest. Kon hij lezen en zien over het ontstaan en geschiedenis van de Sallandse Heuvelrug. Hieraan was meeteen een kleine opdrachttour langs de vitrines.

In het Bollohuis was er een middag waar de jeugd pizza's konden maken en later bakken. Behalve dit was er op de laatste avond een spooktocht door de bossen in de omgeving waarvan hij helemaal onder de indruk was .

De laatste dag was het vroeg opstaan. Na ontbijt de boel inpakken, fietsen achter op de auto, sleutel weer inleveren. Na ruim twee uur rijden waren we weer thuis maar de verkoudheid was helemaal over.