Nijntje in de Tour





De eerste etappe van de Tour de France in 2015 ging precies door ons gedeelte van het Groene Hart.

De tocht ging van de Dom van Utrecht naar Neeltje Jans in Zeeland. Ons aller bekende en wereldberoemde Nijntje reed zelfs mee in wagens vóór de daadwerkelijke renners hier voorbij stoven. Foto's genomen bij de rotonde in Haastrecht.