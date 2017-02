Andere artikelen







De laatste drie





Gisteren en eergisteren heb ik me weer gestort op het snoeien van de laatste drie fruitbomen. Het weer was er uitstekend voor.

Door de vorstperioden en sneeuwval van de laatste tijd is er niets aan gedaan doch nu was het alle reden om het werkelijk af te maken. Het was makkelijk gezegd dan gedaan daar de reeds genoeide bomen niet zo hoog waren en deze laatste drie gaven me het meeste werk. De meest linkerboom heeft me een hele middag gekost. De middelste en rechterboom kon net nog op een middag. Wel vele uren met handknipper, lang kniptang en een knipper op lange stok aan de slag geweest. Staande op trap,lange ladder en soms daadwerklijk de boom in is het werk klaar gekomen. In totaal de afgelopen weken dertien bomen gesnoeid. Daar ben ik weer voor een jaar van af en laat nu de bloesem en fruit maar komen.











Geplaatst op 16 februari 2017 09:23 en 27 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.