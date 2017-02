Van mail naar mail





Een paar weken geleden las ik op de site van radartv een artikel dat Window Life Mail niet meer door Microsoft ondersteund wordt en op termijn zal verdwijnen. Natuurlijk het artikel helemaal en aandachtig doorgelezen en de vele reacties hier op zowel in positivie als nagatieve zin.

Het heeft me toch aan het denken gezet en via google en ander site's hierover meer en specifieke informatie gekregen over het b.v. starten van een gmail-account e.d. Aangezien nu alle mails van m'n huidige provider via Windows Live Mail binnenkomen leek het me nu het juiste moment alles om de zetten naar een nieuwe gmail-account. Nou...dat heb ik geweten. Het heeft me heel veel tijd en geduld gekost. Alle site's nagelopen en inlogaccounts veranderd en natuurlijk de diverse nieuwsbrieven. Bij de meeste sites ging het vlug en was het zo gebeurd terwijl met anderen meer acties ondernomen moest worden . Er was zelfs een site waar een 0900 nummer gebeld moest worden. Na twee dagen was deze verandering er door. Meteen een goede gelegenheid om wat te schrappen of op te heffen. Uit voorzorg en om niet in problemen te komen heb ik alles schriftelijk genoteerd welke wel en welke niet gedaan zijn. Er komen nu bijna geen mails meer binnen via WLM maar laat het voorlopig nog staan op de pc. Met gmail ben ik nu welvertrouwd.