Verlichte boerderijen en proeven





Net teruggekeerd van een koude tocht door de Utrechtse Waarden t.b.v. een route langs aangelichte boerderijen door de befaamde en zeer karakterestieke Lange Linschoten

Met streekbewoners organiseerde Stichting Het Platteland en het Platform Utrechtse Waarden deze proeverijenroute, waarin drie weekenden lang (t/m 11 feb.) de streekproducten van deze regio voor het voetlicht werden gebracht. Bijzonder element van deze route zijn de PROEFboerderijen. Hier kon iedereen genieten van kleine ‘proeverijen op de boerderijen’ met zuivelproducten als kaas, biest, smoort en yoghurt, met vlees van het eigen bedrijf en biologische sappen uit de eigen boomgaard.

Op weer andere locaties waren bezoekers van harte welkom om zelf te horen hoe men nú op een boerenbedrijf woont en werkt en wat er gebeurt in de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Er waren tentoonstellingen met foto’s van weide- en erfvogels, puddingvormen, oude boerenvoorwerpen, keramiek en een galerie De proeverijenroute met verlichte boerderijen ging door drie linten in de Utrechtse Waarden: Cabauw en Lopik, over de noord- en zuidkant van Benschop naar Polsbroek en door de Lange Linschoten tussen Oudewater en Woerden.. Zelf koos ik voor de Lange Linschotenroute

De deelnemers benutten hun boerenbedrijven, woonboerderijen en andere aan te lichten panden zo fraai mogelijk te tonen aan het publiek. Op weg naar huis begon het licht te sneeuwen.





























