Af en toe heb ik het gevoel hier nog in de middeleeuwen te leven. Storingen op de digitale snelweg of post die te laat binnenkomt.

De laatste twee weken was het helemaal raak. Een aantal keren geen telefoon en internet. Storingsdienst van KPN gebeld en via een meting kunnen ze zien waar het euvel zit. Na een kwartier opgelost. Weer telefoon en internet. Een maand geleden wordt er door Postnl een rouwkaart bezorgd. Een bekende van ons overleden en de uitvaart was een uur later op de dag van ontvangst van de kaart. Natuurlijk was het een en ander ons al bekend. Maar toch...rouwkaart werd beslist te laat bezorgd en op maandag komt hier de post nooit langs. Afgelopen zondagmiddag belt schoonmoeder naar mobile nummer van dochter. Ze kon ons telefonisch niet bereiken daar de lijn enorm kraakte en geen verbinding kreeg. Zitten we weer zonder, doch internet deed het wel. Maandagmorgen KPN weer gebeld en het euvel weer verteld. Meteen een afsprak dat er een monteur langs zou komen. Belt dinsdagmorgen de monteur naar m'n mobiel en wilde een andere tijd komen. Woensdagmiddag kwam beter uit volgens hem. In meterkast telefoonkabel doorgemeten en kon niets bijzonders ontdekken. In weide omgeving hier werd alles doorgemeten en de storingsplek gevonden. Wel 500 meter vanaf ons huis. Op een bouwplaats waar woningen gebouwd worden die bijna klaar zijn. Gisteren een graafmachine die sleuven kon maken en zo de kabel kon blootleggen. Kabelbreuk geconstateerd en meteen ging men aan het werk. Door dit werk viel ook het internet weer uit. Wel ja...dat kan er ook nog bij. Donderdag namiddag. De vaste telefoon rinkelt!! Klinkt als muziek in je oren. De monteur aan de lijn en bevestigde dat de werkzaamheden tot tevredenheid voltooid zijn en internet weer werkte. Nu heb ik het gevoel weer in de 21e eeuw te leven.















Redone 09 feb 2017 14:05 Ik moet zeggen dat ik absoluut geen klagen heb over kpn, als er al iets is wordt het gelijk opgelost of een monteur gestuurd, en ja je woont in de polder maar dat heeft ook zijn voordelen he!!