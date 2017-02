Twee lammetjes





Doen we vanmorgen bij het krieken van de dag het rolgordijn van het slaapkamerraam omhoog en wat zien we op afstand ?

Twee net geboren lammetjes die bij moeder schaap verbleven. Natuurlijk gauw het fototoestel gepakt. Vanwege het vroege uur toch nog aardig gelukt zeker daar de afstand behoorlijk groot was. De boer gebeld en in de loop van de ochtend wordt moeder schaap met haar jonkies opgehaald. Natuurlijk kijken hoe het met de verdere schapenkudde is.