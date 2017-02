Wildernis onder water





In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen.

In de Reeuwijkse Plassen gaan de beheerders de strijd aan met vervuilende fosfaten en tot ieders vreugde is er sinds kort een verbetering te zien. Het water is alweer twee keer zo helder en de wildernis onder water keert langzaam terug. De bekendste onderwaterfotograaf van Nederland maakt nooit eerder vertoonde beelden van ons veenlandschap, onder de waterspiegel. Vanvond ( 3 feb.) te zien bij EO Wildernis onder water op NPO2 19.20 uur