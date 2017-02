Knipper de knip





Met de koude dagen, vorst en ijs van vorige week had ik me voorgenomen het rijtje fruitbomen te gaan snoeien als het zachter en beter weer is.

Vanmiddag was het dan zo ver en m'n vingers tintelden om aan de slag te gaan. Trap gepakt en de lange ladder al vast klaar gezet voor het geval die nodig mocht zijn. Handknipper, grote kniptang en een snoeischaar op een lange stok. Van de zeven bomen heb ik er reeds vier gedaan. Het meeste knipwerk kon ik staande doen vanaf de grond en bij de vierde boom had ik echt de ladder nodig om in de boom zelf te klimmen. Deze boom kostte het meeste tijd en veel van binnenuit moeten knippen. De drie bomen die nog over zijn doe ik komende week wel. Vanwege de hoogte zal er meer tijd voor uitgetrokken moeten worden. Dus wordt het een boom per dag. Geknipte takken verder fijn geknipt voor de groene afvalbak die morgenochtend geleegd zal worden.



























Laatste drie