Hollandse Meesters...



Muziekles van Vermeer. Eén van de topstukken in deze expositie.



...in het Mauritshuis is wegens succes verlengd tot en met 5 februari. Een reden te meer om daar naar binnen te gaan toen we vandaag toch in Den Haag waren. Vorstelijk bezoek uit Groot-Brittannië: sinds het najaar van 2016 toont het Mauritshuis een selectie zeventiende-eeuwse Hollandse schilderijen uit de Engelse Koninklijke verzamelingen.

De selectie omvat voorstellingen van het dagelijks leven zoals dat door schilders van de Hollandse Gouden Eeuw is uitgebeeld. Een bijzondere kans om meer dan twintig schilderijen te zien die zelden of niet in het openbaar worden getoond. Niet eerder heeft de Royal Collection zoveel topstukken tegelijk aan een Nederlands museum uitgeleend. De vermaarde collectie van het Engelse koningshuis, beheerd door Hare Majesteit Koningin Queen Elisabeth II, bevat unieke hoogtepunten uit de oeuvres van bekende schilders als Gerard ter Borch, Pieter de Hooch, Gabriël Metsu en Jan Steen. Absoluut hoogtepunt van de tentoonstelling is De muziekles van Johannes Vermeer. De tentoonstelling, in oktober bezocht Kate Middleton de vrouw van prins William, geeft het publiek inzicht in de vele verschijningsvormen en de symboliek die in deze schilderijen verborgen kan liggen. Het genre omvat veel verschillende onderwerpen: van eenvoudige boeren in een herberg tot elegante figuren in een rijk interieur.

























