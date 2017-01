GerardS 18 jan 2017 15:46 Greet.

Een extra lange stok die ik eens bij Welkoop gekocht heb en daarboven op een goede ragebol. Kan nu alles vanaf de grond ragen.

In zomermaanden in het loopgedeelte naar schuur met stoffer het rag weghalen ander loop ik er met m'n gezicht in. Dat voelt niet zo prettig.

Goed hè dat er in het najaar niet zo fanatiek geraagd is ander had ik nu geen kunstwerkjes.



Gr,Gerard