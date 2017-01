Leuke prijs





Vaak vul ik puzzels in die in Goudse Post, weekblad DeGouda, omroepblad e.d staan Het is meer een kleine tijdverdrijf tussendoor en heb ze zo opgelost. Wat een winnaar kan krijgen neem ik maar voor lief. Win toch bijna nooit wat.

Kreeg gisteren een mail dat ik in de prijzen gevallen was. Toch weer een meevaller. Inhoud mail: Goedemiddag, Van harte gefeliciteerd!! U heeft twee toegangskaarten (in pdf bestand) gewonnen voor de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht, die plaatsvindt op 11 en 12 februari 2017 Veel plezier ermee