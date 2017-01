Geknakte pluimen

Voor mij alle reden om daar met een scherpe kniptang het een en ander te kortwieken. Natuurlijk eerst even de handschoenen aan gedaan daar het lange blad van het pampasgras vlijmscherp is. In het verleden daar meerdere keren m'n hand hier aan gesneden.

De onderkant van deze struik ook gekortwiekt. Dan kan wanneer het maaiseizoen weer begint er zo onderdoor gemaaid worden. De lange takken en al het geknipte spul boven de gft-bak verder geknipt zodat alles er nu netjes en opgeruimd uitziet.