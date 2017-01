Sneeuw schuiven





Vanmorgen werd er bij ons op de deur geklopt en geroepen van "Opa, waar ligt de sneeuwschuiver?" Snel even wat aan gedaan en in de schuur de gevraagde sneeuwschuiver te voorschijn gehaald.

Wat een enthousiasme en werklust op dat vroege uur. Gaf hem het advies rondom looppaden de maken. Merkte wel dat de sneeuw zich niet makkelijk liet verschuiven daar het bevroren was. Met wat kracht lukte het wel en hem gewoon zijn gang laten gaan. Van de bijelkaar geschoven sneeuw werd een mooie sneeuwhelling gemaakt. Dat wordt misschien met ski's de helling afrutschen zo lang het nog kan.