Dag kerst, dag boom





Vanmorgen na de koffie toch maar begonnen met het eerst opruimen van de kerstversieringen e.d. Buiten hoosde het van de regen en van het een kwam het ander.

Naar de zolder om de lege dozen en plastick zakken te halen en met het hele zaakje afdalen naar beneden. Intussen waren er al ballen uir de boom gehaald en de haakjes net bijelkaar in een doosje. Friemelwerk wat niets voor mij is want zoiets moet je aan deskundigen over laten. Het grovere werk is aan mij uit besteed en dat werkt prima. Nadat alles netjes geordend weer in de dozen en zakken zat kon ik met het spul naar boven wat wel een paar keer op en neer moest. Zo, dat rust weer voor een jaar en nu op naar het volgende feest of wat dat ook mag wezen.