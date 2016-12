Winterse plas.

Startpunt

Vanmorgen in de vroege uurtjes een mooie fietstocht gemaakt in onze omgeving rondom de Reeuwijkse Plas.

Het was nog erg mistig en koud. Met goede moed er op uitgetrokken om mooie foto's te maken in deze sfeervolle momenten. Goed gekleed tegen de kou was het vaak afstappen, handschoenen uitdoen om toch een mooi plaatje te kunnen maken. Handschoenen aan weer opstappen en verder gaan tot ik weer een iets zag wat mij de moeite waard leek.

Ben tuim twee uur onderweg geweest en een kleine twintig kilometer afgelegd, Je moet er wel wat voor over hebben. Maar ja, bij thuiskomst stond er een lekkere schaal versgebakken oliebollen voor me klaar en ik kon hiermee een stuk bijkomen.