Weihnachten mit Caroline

Eén van Duitsland meest populaire presentatrice in deze Kersttijd is Caroline Reiber. In deze steervolle kerstprogramma welke op Kerstavond op de Beierse Tv werd uitgezonden liet zij diverse aktiviteiten zien zoals het maken van kerststukjes. Het afspelen van een speciale speeldoos en fraaie opnamen van zangersgroepen en zangeressen in een mooi decor. Een bekende Engelse zanger Johnny Logan gaf ook een bijdrage.

Kortom een tv-programma welke we met plezier bekeken hebben en doen dat elk jaar.