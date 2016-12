Intratuin





Vanmiddag zijn we met kleinzoon Jay naar Intratuin Zevenhuizen gegaan. Hij heeft het er erg naar zijn zin gehad. Veel bekeken en bewonderd daar het één nog mooier was dan het andere.

Met de auto er naar toegereden en meteen de nieuwe aansluiting op de rijksweg bereden die vandaag voor het eerst voor het verkeer was opengsteld. De z.g. nieuwe Moordrechtboog over de Amaliabrug. Gisteren geopend door Melanie Schulz minister van verkeer en waterstaat. Voor we het wisten zagen we het Intratuincomplex liggen en het viel op dat de naam veranderd was in Intratuin Zuidplas. Dit vanwege de gemeentelijke herindeling enige tijd geleden. Dit tuincentrum is zeer uitgebreid en men kan er werkelijk geruime tijd hier doorbrengen. De speciale kerstmarkt en versieringen waren nu min of meer verspreid in tegenstelling tot voorgaande jaren waar het voornamelijk boven was. Een goede reden om het hele interieur te belopen en te bekijken.

































