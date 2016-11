Andere artikelen







Afgelopen voorjaar vond in Reeuwijk de première plaats van de film ‘Het Bruine Goud’ een 40 minuten durende film waarin de turfwinning wordt gereconstrueerd en de gevolgen daarvan in beeld worden gebracht. De belangstelling voor deze film was overweldigend en daarom is besloten tot een reprise welke gisterenavond plaatsvond. Het was een interessante en leerzame avond.

De film werd voorafgegaan door een presentatie van Pim Steenbergen over het proces van turf maken en de noeste arbeid die verricht moest worden om van bagger turf te maken. In onze polder werd een complete veenderij ingericht waardoor het proces op authentieke wijze in beeld kon worden gebracht. Ringslang en veenmol figureren als toeschouwers in dit cultuurhistorische fenomeen

Het Utrechts/Hollandse polderland van afwisselend plassen, watergangen, droogmakerijen en weilanden is volledig het resultaat van vele eeuwen noeste arbeid van onze voorouders. Het oerlandschap van moerasbos is omgevormd naar het huidige unieke cultuurlandschap van het Groene Hart door een onwaarschijnlijke hoeveelheid handwerk. De turfwinning ligt als een verborgen DNA opgeslagen in grote delen van het Groene Hart. De polders rond Reeuwijk maar ook de achtergebleven plassengebieden van Reeuwijk, Nieuwkoop, Vinkeveen etc. zijn de stille getuigen van dit onderbelichte fenomeen. Het veenderijbedrijf is een economische factor van grote betekenis geweest en een stad als Gouda met zijn pijpenmakerijen, pottenbakkerijen en blekerijen heeft er zijn ontwikkeling aan te danken.





















Benneke 25 nov 2016 11:03 Veenarbeiders hadden een zwaar en onder betaald beroep Gerard. De film lijkt mij een mooie documentaire.



Een groet van Benneke



TomClaverie 25 nov 2016 11:20 Een mooie blog en een interessante verhaal.