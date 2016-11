Razende storm





Een flinke storm raast door onze polder. Takken en afgewaaid blad vliegt in het rond. Toch wat foto's genomen al was het dan wel van binnenuit

Gisteren zat al blad van de blauwe regen nog aan de takken doch nu is er niet veel meer te zien. De takken worden hierdoor erg kaal en dat wordt de komende week veel blad bijelkaar vegen. Flinke golfslag in de boerensloten wat je niet zo vaak ziet. Binnen is het heerlijk genieten van iets lekkers en zien op tv dat er een aantal wedstrijden zijn afgelast.