Jukebox

Een jukebox in een museum is geen alledaags verschijnsel. Toch staat er in Museum Gouda een jukebox. Verwacht nu geen muziek zoals de Top 40 op Bill Haley met Rock Around The Clock. Integendeel

In de Gasthuiskapel van Museum Gouda staat een comfortabele zitbank met een jukebox vol klassieke muziek. Wie een paar minuten in de Gasthuiskapel naar Bach wil luisteren of naar Mahalia Jackson, gooit een muntstuk van 2 euro in de jukebox en maakt een keuze uit een van de 16 muziekstukken. Voor zover bekend, is Museum Gouda het enige museum in Nederland met een eigen jukebox.

De Gasthuiskapel staat bekend om de fantastische akoestiek en het is een genoegen om, eventueel met de ogen dicht, in deze ruimte naar de eigen muziekvoorkeur te kunnen luisteren. De meeste muziekfragmenten zijn klassiek, maar de saxofonist Joshua Redman kan ook worden beluisterd. Er is geen koptelefoon: De hele ruimte wordt gevuld met muziek.

Heb zelf geen muziekstuk beluisterd doch mijn interesse ging uit naar een schilderijrestauratie welke achter me gebeurde.