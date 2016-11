Als de dijken breken





Vanavond was de tweede aflevering van de in totaal zes uitzendingen op NPO 1 van deze toch dramatische serie en heb met grote spanning en ademloos deze uitzending gevolgd temeer daar het zich gedeeltelijk in onze directe omgeving afspeelde.

Het weer in Nederland is al dagen onstuimig en iedereen zet zich schrap. Is dit de storm die slechts eens in de tienduizend jaar voorkomt? De dramaserie ‘Als de dijken breken’ vertelt over een hedendaagse watersnoodramp in Nederland en delen van Vlaanderen. Wat blijft er van Nederland over als zich anno nu een watersnoodramp voltrekt?