Een gat springen...





...van blijdschap. Sprong als het ware een gat in de lucht. Mijn avond kon niet meer stuk en er heerste hier grote blijdschap.

Een "geweldige prijs"in de staatsloterij. Wat voelden wij ons happy. Een weekend in een chique vijf sterren hotel ? Beleggen op de AEX-beurs ? Leuk om daar over te dromen met dat enorme bedrag van € 1,00