De oude beuk





In de tuin van museum Bisdom van Vliet in Haastrecht staat een zeer oude rode beuk. Voor zover bekend is het de oudste beuk van Nederland en is in 1692 geplant in deze tuin.

Van de week is men begonnen met het snoeien van de langste takken daar deze te zwaar begonnen te worden. Het werk wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd in een aantal fases. De beuk bevindt zich in een bejaardenstadium en daardoor kan de boom gaan krimpen vooral op lagere punten. Bovendien komt er teveel gewicht aan de grote takken te hangen en dat kan dat oudje niet verdragen. Naast de jaarlijkse controle was het nu zaak de boom te snoeien, aldus de conservator van het museum. Een rode beuk is zeer gevoelig voor zonnebrand. De bladeren beschermen hem daar tegen. Volgend jaar wordt gekeken wat er verder aan onderhoud nodig is. Onder normale omstandigheden kan deze mooie rode beuk nog vele jaren mee. Een aantal jaren geleden heb ik dit museum bezocht. In de link onder in -De laatste mevrouw- is dit uitgebreid te lezen met fotoboek.