Br...wat koud.





Vanmorgen bij het opstaan een mooi bevroren weiland gezien. Deed het raam open en het was meteen van br...wat koud.

Later naar buiten gegaan en zag dat het -3 gr. was. Het levert toch mooie plaatjes op. De bomen zijn bijna kaal en een paar blaadjes hangen er nog aan. De laatste dagen veel blad bijelkaar geblazen en later opgezogen zodat het vermaald kon worden. De eerst zonlicht liet zich al zien.