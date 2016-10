Het bos.





Als de plannen van Staatbosbeheer werkelijk wordt, woon ik over een aantal jaren midden in het oerwoud. Polders worden wouden. Het Groene Hart is een van de regio's waar flink wat bomen bij kunnen, zegt Staatsbosbeheer.

Het Bentwoud, Loetbos, Gouwebos en het Haastrechtse bos. Veel meer 'bossen' kent het Groene Hart niet. Het is een karakteristiek Hollands, open polderlandschap met weiden, koeien, molens en veel water. Daar moet, als het aan Staatsbosbeheer ligt, verandering in komen. Het Groene Hart wordt met nadruk genoemd in het actieplan van deze rijksdienst. De bedoeling is dat de komende dertig jaar ons land 100.000 hectare nieuw bos heeft, dat is een gebied dat ruimschoots groter is dan de Veluwe. De verwachtte kosten zijn 3 miljard euro. Diverse organisaties steunen dit plan: het zijn natuur- en milieuorganisaties, houtverwerkers, papier- en kartonfabrieken, chemische bedrijven, de timmerindustrie, boseigenaren en bosbeheerder. ,,Het aardige is'', zegt een Groene Hart-boswachter, ,,dat aanleg meerdere doelen dient. Bosbouw levert groene grondstof op, jonge bomen onttrekken veel CO2 uit de atmosfeer en ten slotte het biedt de recreatiesector grote kansen om bewoners van de Randstad dicht bij huis van de natuur te laten genieten.''