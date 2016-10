Frankische Zwaard

Andere artikelen







In 2012 is er in het puin van het Romeins Laurium (Woerden) een grootse ontdekking gedaan. Tijdens bouwwerkzaamheden vonden archeologen namelijk een prachtig 8e-eeuws zwaard. Dit bijzonder historische zwaard is thans te zien in het Stadsmuseum Woerden en ben er vanmiddag wezen kijken. Het is een kleinschalig museum en de bovenste etage bevat Romeinse vondsten van Woerden.

Het zwaard was een zeer bijzondere vondst, omdat er tot dan toe nauwelijks overblijfselen uit die periode in de Woerdense geschiedenis bekend waren. Met het zwaard, waar bovendien menselijke skeletresten bij lagen, heeft Woerden plotseling een duidelijk bewijs dat daar in de Vroege Middeleeuwen mensen verbleven. De botjes bij het zwaard en ook de skeletdelen van twee andere opgegraven individuen blijken na koolstofdatering namelijk ook uit de 8e eeuw te stammen. De archeologen gaan ervan uit dat de botten afkomstig zijn van mensen die begraven lagen op een voorheen onbekend vroegmiddeleeuws grafveld rond de kerk van Woerden. Het zwaard was vermoedelijk een bijgift in het graf van een lokale edelman en is te zien op de archeologische afdeling van Stadsmuseum Woerden. Er is ook een gratis magazine beschikbaar met het hele verhaal over de opgravingen.































Gast 21 okt 2016 17:02 Hoe laat was je er? kom er net vandaan. Catharina



GerardS 21 okt 2016 17:22 Tegen half drie.

Uur binnen geweest. Ook de expositie van Jeugdvrienden bekeken.

Heb je ook die mooie folder meegenomen ? Heb je wat telezen.

Twee jaar geleden met kleinzoon ook geweest en vooral de bovenste verdieping over Romeinse vondsten laten zien.

Op Kerkplein terras gezeten heerlijk in de zon.





http://groene-hartig.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=130015&Romeins-Castellum-Laurium#.WAo1TOT_rIU