Oeverkanten opschonen





De jaarlijkse werkzaamheden aan de slootkanten zijn vandaag weer verricht.

Dit jaar waren de sloten aan de landerijen van SBB, rondom ons huis, wel erg dicht gegroeid zodat het beetje water wat er nog in stond zowaar niet zichtbaar meer was. Een grote lange grijper, met aan de onderkant heen en weer bewegende messen, trok alles langzaam naar de kant en werd het met één flinke schok op het land gestort. Later wordt dit afval opgehaald.

Gelijkertijd werd veel bagger van de bodem meegenomen en zag je het water snel van elders naar hier stromen. Vóór 1 november moet al dit werk klaar zijn want dan kan er door poldermedewerkenden geschouwd worden. De sloten moeten vrij van overtollige begroeïng zijn zodat voldoende waterafvoer naar elders verzekerd is.