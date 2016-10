Twee provinciëntocht.





Vlak voordat de duisternis inviel nog een kleine fietstocht gemaakt door onze direkte omgeving en een aanntal keren de provinciegrens tussen Utrecht en Zuid-Holland gepasseerd.

Komend vanaf Haastrecht de Steinse dijk gevolgd langs de Hollandse IJssel en dan kom je vanzelf in provincie Utrecht. Een stenen grenspaal markeert dit. Het dorpje Hekendorp valt onder de gemeente Oudewater. Een stenen g Net voordat ik de Wilhelmina van Pruisenbrug over wilde ging de brug omhoog hoewel er geen boot te zien was. Deze brug gaat op vastgestelde tijden omhoog en op een knop drukken gaat die binnen vijf minuten weer naar beneden. Foto genomen vanaf Zuid-Hollandse kant. Over de brug valt meteen een grote, pas gerestaureerde, boerderij op. Hier is in 1787 Prinses Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Prins Willem V, enige tijd door de Patriotten gegvangen gehouden. Het wordt nu nog steeds de Prinsesseboerderij genoemd. Het was al donker toen ik thuis kwam