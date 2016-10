Reuzenrad





Een paar maanden geleden is op het Scheveningse strand pal naast de Pier een groot reuzenrad in gebruik genomen. Het had eigenlijk al in juni j.l. moeten draaien maar door uitgelopen werkzaamheden werd dit medio augustus en sindsdien is er veel gebruik van gemaakt.

Vandaag hebben we dit reuzenrad in werkelijkheid aan het werk gezien en ik moet zeggen dat het heel erg opvalt vanaf de boulevard. Het kan je letterlijk niet ontgaan. Op dringend en herhaald verzoek van kleinzoon zijn we er geweest nadat hij het meerdere keren op tv had gezien. Met trein en tram waren we er met ruim een uur. Natuurlijk eerst even wat drinken, bungyjumpen met flinke salto's en dan hups de Pier op richting Reuzenrad. Volgens mij is het reuzenrad op een speciaal aangelegd platform gebouwd aansluitend aan de Pier. Gezien het redelijk vroege tijdstip was het nog niet druk en hoefden daardoor niet lang in een rij te staan. In totaal vier rondjes gedraaid en konden volop genieten van de weide omgeving op grote hoogte. Beneden konden we m'n vrouw zien zitten. Die zag het niet zitten om mee het rad in te gaan. Af en toe stond het rad even stil om nieuwe mensen in- of uit te laten. Na het uitstappen langs de winkels op de Pier gelopen. Het strand op tot de waterlijn. De tram opzoeken en met de trein weer huiswaarts. Komende op het station van Gouda stond daar een stoomlocomotief te puffen wat uiteraard belangstelling trok. Een leuke afsluiting van deze bijzondere dag.

































