Regenboogpad





Vorige week is in de stad een speciaal Regenboogzebrapad aangelegd. Met het zebrapad wordt aandacht gevraagd voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders,maar ook als teken van algemene diversiteit onder de inwoners van de stad Gouda.

Het gekleurde zebrapad staat voor de diversiteit. Gouda is een stad waarin iedereen welkom is en zichzelf mag en kan zijn, ongeacht ras, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. Met dit doel wordt aandacht gevraagd voor acceptatie van en naar alle inwoners van de stad Gouda.



Gouda mag zich in 2018 Roze Stad van Nederland noemen, met als hoogtepunt de viering van de landelijke Roze Zaterdag 2018.