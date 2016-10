Aquarius





Het megajacht Aquarius, dat onderweg is van Aalsmeer naar Rotterdam, heeft inmiddels Alphen, Boskoop en Gouda achter zich gelaten en vaart nu langzaam maar gestaag via Moordrecht en Gouderak naar Rotterdam.

Het schip heeft vanochtend ongeveer een uur vertraging opgelopen bij de Albert Schweizerbrug in Alphen. Vanmiddag passeerde het megajacht rond 12.30 uur de spoorbrug en ongeveer een uur later de Julianasluis in Gouda. Eerder was het nog even spannend: zou het megajacht, gezien de opgelopen vertraging, wel om 12.30 uur de spoorbrug in Gouda kunnen passeren? Een woordvoerder van het Brugbedieningscentrum in Alphen liet weten dat dat haalbaar moest zijn. En dat bleek ook het geval: de Aquarius kon zonder problemen doorvaren. Vanaf de spoorbrug was het ongeveer een uur varen naar de Goudse Julianasluis. Daar moest het schip met de grootst mogelijke precisie door de sluizen worden geloodsd. Dat ging langzaam, maar gestaag. Op deze plek heb ik een aantal foto's kunnen nemen. Nadat de sluis verlaten was draaide het om de Hollandse IJssel op en vaarde rechtuit richting Moordrecht, Rotterdam.



De tocht van Aalsmeer via Alphen, Boskoop, Waddinxveen en Gouda was op sommige plekken behoorlijk spannend en vergde veel van de stuurmanskunsten van de loodsen.

Bij de brede hefbruggen in Alphen, Boskoop en Gouda voer de 147 meter lange en bijna 14 meter brede combinatie (jacht, duw- en sleepboot) binnen enkele minuten voorbij, maar het passeren van de bruggen in het Alphense centrum is precisiewerk. De wachttijd voor het wegverkeer kon daar oplopen tot wel 20 minuten, zei een woordvoerster van de provincie.



Voor de liefhebbers: Aquarius is 92 meter lang en 13,50 breed. De maximumsnelheid is 17 knopen. De bouwer van het schip is Royal Dutch Shipyards Feadship, in samenwerking met De Vries en Van Lent. Het schip is gebouwd in Aalsmeer. Volgens de bouwer is dit schip ,,het meest ,,stille Feadship, zodra het zich eenmaal op open zee begeeft.'' Bron: AD Groene Hart.





















Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.