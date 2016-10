De brandweerman





De afgelopen drie maandagavonden heeft m'n kleinzoon met andere kinderen via school en de vrijwillige brandweer van Oudewater een opleiding en oriëntatie gevolgd hoe een brandweerman dient te handelen in geval van brand. Een slang aansluiten op een watertappunt, uitrollen van slangen op een speciale manier, het aankoppelen op een verdeelstuk. Het open draaien van de kraan en dan maar richten op een opbject. Na het spuiten is weer oprollen nadat de slang ontkoppeld is, het overtollige water in een afvoerput. Alle opgerolde slangen netjes bijelkaar en het afmelden bij de brandweercommandant. Tot slot een beoordeling door de mensen van de brandweer.

Vandaag was het min of meer een brandweerexamen en vond plaats op het brandweerkazerne terrein in Oudewater. Andere scholen uit de gemeente deden ook mee. Tussen het kijkend publiek liet de burgemeester zich ook zien. In een brandweerauto met loeiende sirene meldde zich weer een groep voor de toets en nu moest alles gladjes en volgens de regels verlopen. Dit allemaal ondertoezicht van veel brandweerlieden die vele aantekeningen maakte. Een brandende auto moest geblust worden en dat maakte het aanzien des te leuker. Nadat alle groepen hun toets hadden afgelegd mocht iedereen een keer in een bakje van de brandweerauto zo hoog mogelijk de lucht in. Tot slot een demonstratie van het redden van een slachtoffer uit een auto welke helemaal open geknipt moest worden en het afvoeren van het slachtoffer. Al met al een leerzame ochtend voor de kinderen en voor alle aanwezigen

















































Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.