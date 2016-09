Avondrood



ondergaande zon 29 sept 19.28 uur



Ze zeggen wel eens avondrood - water in de sloot. Nou dat water in de sloot is vandaag goed gegaan.

In de middag vele regenbuien wat voor de natuur welkom was daar de droogte aardig toesloeg op het land. Nu alle regenbuien zo goed als voorbij zijn liet de zon zich toch nog zien als is het dan de ondergaande zon welke nu erg mooi was.



ondergaande zon 27 sept. 19.47 uur