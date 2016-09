Spaans Catalonië

Met een overnachting in Midden-Frankrijk kwamen we op het einde van tweede dag in een uitstekend Vander Valk Hotel Barcarola in de pitoreske badplaats Sant Feliu de Guixols .

Enige weken geleden hebben we een vakantie door gebracht in het Spaanse Catalonië. Een semi-autonome provincie met Barcelona als hoofdstad. Een vakantie met diverse interessante excursies waarvan we veel opgestoken hebben.

Een bezoek aan de stad Vic in de streek Odana. Een agrarische streek met veel veeteelt.De bezienswaardigheid is de beroemde kathedraal met een mooi interieur. Aan de Costa Brava een typische kustplaats Tossa de Mar met een oud kasteelachtige toren aan zee en een goed bewaard oude centrum uit de 12e eeuw.

De stad Barcelona staat bekend om zijn vele historische monumenten. Met een gids een uitgebreide stadstour gedaan. Bij de Sacra Familia, een wereldberoemd werk van de architect Gaudi, kregen we een zeer goede uitleg over de bouw van deze kathedraal. Verder in de stad nog typische huizen gezien in de stijl van Gaudi. Het stadion van FC Barcelona kon ons niet ontgaan. In het Spaanse dorp ziet men alle bouwstijlen van Spanje en vele ateliertjes toonden hun werken. Later hadden we een schitterend uitzicht over de hele stad Barcelona en omgeving.

Via een mooie route door een natuurrijke omgeving naar St.Martu d'Emperies waar we de oude Grieks-Romeinse nederzetting bekeken hebben en ook de plek waar in 1992 de Olympische vlam aankwam in Spanje.

In de stad Girona viel ons meteen op de gekleurde huizen aan een rivier. Door de extreme warmte stond deze bijna droog. De oude binnenstad veel oude historische gebouwen ademde een middeleeuwse sfeer. Een prachtige kathedraal met opvallende toren . In de middag het mooie meer van Bañolas waar destijd de olympische roeiwedstrijden gehouden werd. Het middeleeuwse Besalu kenmerkt zich door de ommuringen en de grote stadspoort die naar het oude centrum leidde waar vele kunstenaars hun atelier hebben.

Een dag die helemaal in het teken stond van beroemde kunstenaar Dali en reden naar Cadaques waar de kunstenaar vele zomers doorbracht en het vakantiehuis gezien. Op boulevard een mooi standbeeld van Dali. Veel tijd doorgebracht in het beroemde museum van Dali waar we vele werken van hem konden bewonderen. Vele grote en kleine kunst voorwerpen die zeker de moeite van het bekijken waard was.

Tot slot nog een paar foto's in het fotoboek van het Van Der Valk Hotel Barcarole waar we genoten hebben van hun uitstekende service.