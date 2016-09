Andere artikelen







Het leed is voorbij



Oude harde schijf. Bron van alle ellende



Zoals ik al eerder vetelde liep het met m'n laptop niet zo lekker. Ruim twee maanden geleden vervanging van de accu en de aan/uit knop werkte niet en moest vervangen worden.

Na terugkomst van vakantie wilde ik al beginnen met het schrijven van onze vakantie ervaringen en merkte dat internet e.d. zeer traag werkte. De foto's uitgezocht en verslag maken wilde ikm de volgende dag gaan doen. Helaas kon dat niet meer daar de computer het helemaal begaf en er niets mee te beginnen was. Wat we ook probeerden het bleef stil en zwart. Een kennis die in deze branche werkzaam was kon ons ook niet helpen en mijn bange voorgevoel kreeg steeds meer de overhand. Harde schijf naar de philistijnen. Intussen kreeg ik wel de oude iPad van dochter en kon ik er voorlopig mee vooruit. Was wel behelpen hoor. De laptop ging naar een reparatie bedrijf en mijn probleem verteld. De volgende dag een telefoontje dat harde schijf beschadigd was en er zou geprobeerd worden de schade beperkt te houden. Vele bestanden zijn verloren gegaan en er werd voorgesteld een nieuwe harde schijf te plaatsen. Twee dagen geleden kon de laptop opgehaald worden en sindsdiens was het nagaan wat er nog over was en veel is er opnieuw geïnstalleerd. Het waren echt dramatische dagen en verlies van vertrouwde bestanden is regelrechte een ramp. Nu heb ik me laten vertellen dat de mogelijkheid bestaat dat de oude harde schijf toch nog gegevens kan bevatten en dat een gespecialisserd hierin een oplossing kan bieden. Kan het zeker proberen.











Reacties van leden



